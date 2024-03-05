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15:27, 5 марта 2024Культура

Раскрыта дата выхода второго сезона сериала «Дом Дракона»

Второй сезон сериала «Дом Дракона» выйдет в июне 2024 года

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Второй сезон сериала «Дом Дракона» от стримингового сервиса HBO выйдет в июне 2024 года. Об этом сообщает издание Variety.

О дате выхода нового сезона сообщил генеральный директор Warner Bros. Discovery по глобальному стримингу и играм Джей Би Перретт в рамках конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom 4 марта. Ранее было известно, что второй сезон станет доступен зрителям летом текущего года.

Точная дата премьеры на данный момент держится в тайне.

«Дом Дракона» — приквел популярного сериала «Игра престолов». В основе сюжета лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», повествующие об упадке королевской династии Таргариенов.

Ранее стала известна дата выхода нового сериала «Гарри Поттер».

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      Мария Рюрикова
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