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20:03, 5 марта 2024Силовые структуры

Россиянин пытался отправить череп носорога в Великобританию и попал под статью

Жителя Якутии обвинили в контрабанде за попытку вывезти череп носорога из страны

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Якутии пытался отправить череп шерстистого носорога в Великобританию, обклеив его шапочками в виде осьминогов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, мужчина приобрел 12-килограммовый череп животного и попытался вывезти его из страны в мае 2023 года. Чтобы избежать вопросов, злоумышленник замаскировал странную посылку шапочками в виде осьминогов и уже в таком виде упаковал в коробки, но это не помогло. Сотрудники Дальневосточной таможни проверили отправление и обнаружили в нем череп носорога, представляющий культурную ценность. Его стоимость оценили в 224 тысячи рублей.

В отношении отправителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде. По такому обвинению мужчине грозит до семи лет колонии.

Ранее таможенники в Санкт-Петербурге нашли 11 килограммов кокаина в бананах из Бельгии. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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