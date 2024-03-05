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20:54, 5 марта 2024Наука и техника

Хакеры запустили GTA на роутере

Хакеры смогли запустить GTA: Vice City на беспроводном роутере

Кадр: Manawyrm / YouTube

Немецкая группировка хакеров KittenLabs рассказала о запущенной на сетевом роутере игре GTA. Об этом сообщается в блоге энтузиастов.

Специалисты рассказали, что для своего проекта выбрали маршрутизатор TP-Link TL-WDR4900. По их словам, роутер работает на базе процессоре PowerPC и может запускать Linux, то есть теоретически его можно использовать для гейминга.

Хакеры смогли настроить игровую станцию с помощью подключенного через PCIe графического процессора AMD Radeon. Также специалисты установили на устройство 32-битный дистрибутив Debian Linux. Для запуска GTA: Vice City, выпущенной в 2002 году, им пришлось найти старые драйвера AMD Radeon.

В итоге энтузиастам удалось настроить и запустить на роутере игру. GTA работала на самых низких настройках, однако играть было возможно. По словам хакеров, их возмутили рекламные кампании производителей маршрутизаторов, которые позиционируют свои устройства как аксессуары для геймеров, и поэтому они решили сделать настоящий геймерский роутер.

В начале марта стало известно, что создатели GTA VI начали искать специалиста по русскому языку. Сотрудник, который владеет русским языком и знает культурные особенности, судя по всему, будет работать над локализацией игры для геймеров из России.

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      Андрей Ставицкий
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