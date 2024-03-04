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20:29, 4 марта 2024Наука и техника

GTA VI получит русский язык

Игру GTA VI переведут на русский, Rockstar наймет специалиста по языку

Фото: Mike Blake / Reuters

Создатели GTA VI начали искать специалиста по русскому языку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Об этом следует информация на сайте Rockstar Games — разработчика игр серии GTA. Компания наймет тестировщика русской локализации с контрактом на 12 месяцев. Судя по всему, специалист пригодится для работы над русской локализацией Grand Theft Auto VI, хотя в фирме напрямую не утверждают это.

Специалист по русскому языку будет работать в офисе Rockstar Lincoln — дочернего подразделения корпорации в британском Линькольне. Работа не предусматривает удаленное сотрудничество. Тестировщик будет предоставлять поддержку разработчикам и консультации по локализации всем внутренним командам разработчиков и издателей, также при необходимости выполнять специальные переводы. Сотрудник должен владеть английским и русским языками, быть в курсе культурных особенностей.

Релиз GTA VI планируется в 2025 году. Предыдущая часть Grand Theft Auto V вышла в 2013 году.

Ранее аналитики рассказали, что к компании Sony приурочат выход PlayStation 5 Pro к релизу новой части игры GTA. Ожидается, что PS5 Pro появится до конца 2024 года.

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      Андрей Ставицкий
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