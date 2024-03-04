GTA VI получит русский язык
Создатели GTA VI начали искать специалиста по русскому языку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Об этом следует информация на сайте Rockstar Games — разработчика игр серии GTA. Компания наймет тестировщика русской локализации с контрактом на 12 месяцев. Судя по всему, специалист пригодится для работы над русской локализацией Grand Theft Auto VI, хотя в фирме напрямую не утверждают это.
Специалист по русскому языку будет работать в офисе Rockstar Lincoln — дочернего подразделения корпорации в британском Линькольне. Работа не предусматривает удаленное сотрудничество. Тестировщик будет предоставлять поддержку разработчикам и консультации по локализации всем внутренним командам разработчиков и издателей, также при необходимости выполнять специальные переводы. Сотрудник должен владеть английским и русским языками, быть в курсе культурных особенностей.
Релиз GTA VI планируется в 2025 году. Предыдущая часть Grand Theft Auto V вышла в 2013 году.
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