GTA VI получит русский язык

Игру GTA VI переведут на русский, Rockstar наймет специалиста по языку

Создатели GTA VI начали искать специалиста по русскому языку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Об этом следует информация на сайте Rockstar Games — разработчика игр серии GTA. Компания наймет тестировщика русской локализации с контрактом на 12 месяцев. Судя по всему, специалист пригодится для работы над русской локализацией Grand Theft Auto VI, хотя в фирме напрямую не утверждают это.

Специалист по русскому языку будет работать в офисе Rockstar Lincoln — дочернего подразделения корпорации в британском Линькольне. Работа не предусматривает удаленное сотрудничество. Тестировщик будет предоставлять поддержку разработчикам и консультации по локализации всем внутренним командам разработчиков и издателей, также при необходимости выполнять специальные переводы. Сотрудник должен владеть английским и русским языками, быть в курсе культурных особенностей.

Релиз GTA VI планируется в 2025 году. Предыдущая часть Grand Theft Auto V вышла в 2013 году.

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