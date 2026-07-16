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16:11, 16 июля 2026Ценности

Названа модная замена шлепанцам

Обозреватели Who What Wear назвали сандалии в греческом стиле модной заменой шлепанцам
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Emme Parsons

Редакторы Who What Wear назвали сандалии в греческом стиле модной заменой шлепанцам. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

Обозреватели отмечают, что шлепанцы не теряют актуальности текущим летом, однако не все готовы носить такую открытую обувь в городе. Вместо них многие выбирают сандалии на плоском ходу с ремешками, которые переплетаются вокруг ступни и щиколотки.

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Отмечается, что в подобной обуви уже появлялись на публике Меган Маркл и Дженнифер Лоуренс. Такие сандалии представлены в ассортименте брендов Zara, Emme Parsons, Dolce Vita, Sam Edelman, Free People, Tory Burch, Calvin Klein и других популярных марок.

В июне обувь неожиданного цвета стала трендом лета-2026. Выяснилось, что голубые балетки внезапно стали популярнее классических черных моделей, а также не менее актуальных в текущем сезоне красных вариантов обуви.

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