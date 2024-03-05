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11:53, 5 марта 2024Силовые структуры

Снимавших с дрона ТЭЦ россиян задержали

В Петербурге задержали двоих мужчин, снимавших с дрона Автовскую ТЭЦ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Петербурге росгвардейцы задержали двоих мужчин, снимавших с дрона Автовскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Операторы беспилотников снимали охраняемый объект, не имея на то разрешения, уточнили в ведомстве. На них обратили внимание сотрудники ТЭЦ и нажали на тревожную кнопку. По вызову приехали правоохранители, которые выяснили, что мужчина приехали к объекту на такси. В результате задержали и их, и таксиста.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 45-летнюю сотрудницу Института прикладной астрономии РАН за поддержку Украины.

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