Снимавших с дрона ТЭЦ россиян задержали

В Петербурге задержали двоих мужчин, снимавших с дрона Автовскую ТЭЦ

В Петербурге росгвардейцы задержали двоих мужчин, снимавших с дрона Автовскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Операторы беспилотников снимали охраняемый объект, не имея на то разрешения, уточнили в ведомстве. На них обратили внимание сотрудники ТЭЦ и нажали на тревожную кнопку. По вызову приехали правоохранители, которые выяснили, что мужчина приехали к объекту на такси. В результате задержали и их, и таксиста.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала 45-летнюю сотрудницу Института прикладной астрономии РАН за поддержку Украины.