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17:51, 5 марта 2024Ценности

Стилист перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну

Стилист Анна Скороходова назвала пальто самой модной одеждой весной 2024 года

Фото: Svetlyachock / Shutterstock / Fotodom

Стилист Анна Скороходова перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на весну 2024 года. Соответствующий комментарий публикует «Москва 24».

Специалистка заявила, что главным трендом в одежде текущей весной станет пальто различных моделей и фасонов. «Будь то ретро-пальто с покатыми плечами или тяжелые, громоздкие изделия. Для женственных натур сегодня на первый план выходят варианты полуприталенного силуэта, которые еще несколько сезонов назад казались нестильными», — уточнила она.

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Помимо этого, эксперт назвала популярными кожаные плащи и объемные косухи. При этом тем, кто планирует обновить гардероб, она порекомендовала выбирать изделия теплых оттенков, таких как коричневый, оранжевый или бежевый.

Хорошей альтернативой привычному бежевого тренчу, который уже здорово приелся, станет кожаный плащ. Он смотрится достаточно свежо и при этом удобен в носке. Цвет может быть бордовый, вишневый, шоколадный, коричневый, глубокий черный или сапфировый

Анна Скороходова стилист

Среди прочего, в список также вошли укороченные тренчи длиной до колена и клетчатые пальто-жакеты. Кроме того, собеседница издания предложила обратить внимание на объемные косухи с множеством потертостей и карманов и куртки длины макси из стеганых материалов.

В заключение Скороходова призвала примерить бомберы и олимпийки. «Чтобы не уходить в спортивный стиль, я бы порекомендовала выбирать текстильные бомберы из плотной ткани либо олимпийки ярких цветов», — подытожила она.

Ранее колготки неожиданного цвета стали модными в 2024 году. Согласно публикации, колготки красного оттенка обрели популярность у главных мировых звезд, а также заполонили показы именитых брендов.

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      Екатерина Ештокина
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