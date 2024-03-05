Колготки неожиданного цвета стали модными в 2024 году

New York Post: красные колготки стали модными в 2024 году

Красные колготки стали трендом среди знаменитостей в 2024 году. Соответствующий материал появился на сайте издания New York Post.

Согласно публикации, колготки данного неожиданного цвета обрели популярность у главных мировых звезд, а также заполонили показы именитых брендов. Так, например, модель Хлоя Севиньи снялась в полностью красном наряде для обложки французского Vogue, а телезвезда Кайли Дженнер позировала в красных колготках и пальто модного бренда Jacquemus.

Кроме того, упомянутую тенденцию поддержали блогерша Валентина Ферраньи, актрисы Эль Фаннинг и Аня Тейлор Джой и другие именитые личности.

В июне 2023 года жена Канье Уэста прошлась по улицам в прозрачных колготках и без обуви. Тогда папарацци сфотографировали Бьяну Цензори в Лос-Анджелесе.