Троих россиян арестовали за помощь террористам в Ингушетии

В Ингушетии троих жителей арестовали за пособничество террористам

В Ингушетии троих местных жителей 26, 28 и 33 лет арестовали за помощь террористам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчин подозревают в пособничестве участникам террористической организации, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в ноябре 2023 года фигуранты получили указание от участника террористической организации, находящегося в розыске, приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы. После этого подозреваемые обеспечивали сохранность приобретенного, а также взрывных устройств. Все это они должны были передать участникам террористической организации.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Устанавливаются обстоятельства.

Ранее сообщалось, что силовики ищут еще одного члена банды боевиков, ликвидированных в Ингушетии.