Троих россиян арестовали за помощь террористам в Ингушетии
В Ингушетии троих местных жителей 26, 28 и 33 лет арестовали за помощь террористам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Мужчин подозревают в пособничестве участникам террористической организации, незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в ноябре 2023 года фигуранты получили указание от участника террористической организации, находящегося в розыске, приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы. После этого подозреваемые обеспечивали сохранность приобретенного, а также взрывных устройств. Все это они должны были передать участникам террористической организации.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. Устанавливаются обстоятельства.
Ранее сообщалось, что силовики ищут еще одного члена банды боевиков, ликвидированных в Ингушетии.