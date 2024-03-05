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10:57, 5 марта 2024Среда обитания

В российском городе огромная глыба льда рухнула на ребенка

В Петрозаводске огромная глыба льда рухнула на ребенка

Фото: Unsplash

В Петрозаводске огромная ледяная глыба обрушилась с крыши на шедшего по улице ребенка. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Петрозаводск Live» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 4 марта возле дома, расположенного по адресу проспект Александра Невского, 10. Случившееся зафиксировала камера наружного видеонаблюдения: в ее объектив попал момент, когда на подростка, проходившего мимо здания, упала глыба льда. Ребенок смог устоять на ногах, однако остается неизвестным, получил ли он какие-либо серьезные травмы.

Аналогичная ситуация на проспекте Александра Невского в Петрозаводске произошла на прошлой неделе — 28 февраля на прохожего рухнула глыба льда, в результате чего мужчина потерял равновесие и упал на тротуар.

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      Полина Кислицына
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