В российском городе огромная глыба льда рухнула на ребенка

В Петрозаводске огромная глыба льда рухнула на ребенка

В Петрозаводске огромная ледяная глыба обрушилась с крыши на шедшего по улице ребенка. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Петрозаводск Live» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 4 марта возле дома, расположенного по адресу проспект Александра Невского, 10. Случившееся зафиксировала камера наружного видеонаблюдения: в ее объектив попал момент, когда на подростка, проходившего мимо здания, упала глыба льда. Ребенок смог устоять на ногах, однако остается неизвестным, получил ли он какие-либо серьезные травмы.

Аналогичная ситуация на проспекте Александра Невского в Петрозаводске произошла на прошлой неделе — 28 февраля на прохожего рухнула глыба льда, в результате чего мужчина потерял равновесие и упал на тротуар.

