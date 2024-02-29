Среда обитания
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17:45, 29 февраля 2024Среда обитания

Падение глыбы льда на голову россиянина попало на видео

Глыба льда упала на голову жителю Петрозаводска

Глыба льда упала с крыши здания на голову жителю Петрозаводска. Происшествие в российском городе попало на видео, опубликованное сообществом «Петрозаводск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в 14:46 в среду, 28 февраля, на проспекте Александра Невского. Лед начал сыпаться с крыши дома №29А перед мужчиной, который попытался отойти от опасного места, но не успел. Следующая глыба рухнула ему на голову, из-за чего прохожий потерял равновесие и упал на тротуар.

Информации о состоянии пострадавшего и полученным им травмах нет.

Ранее в Кирове двое школьников попытались сбить гигантскую сосульку с дома, после чего один из них пострадал. Видео с инцидентом попало в сеть.

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      Александра Качан
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