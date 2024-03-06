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09:43, 6 марта 2024Ценности

55-летняя модель показала фигуру в прозрачном нижнем белье

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Американская топ-модель Кристи Тарлингтон снялась в откровенном виде для журнала Perfect. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 55-летняя манекенщица показала фигуру в комплекте нижнего белья, состоящем из прозрачного бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Также она примерила платье, оформленное кружевами и оборками на талии. В качестве украшений знаменитость выбрала массивное колье в виде цепи, а волосы уложила в гладкий пучок.

Поклонники оценили данную фотосессию в комментариях под постом. «Великолепно», «Как всегда потрясающе», «Такая красивая», «Идеальный кадр», «Безупречно выглядишь», — высказывались они.

В 2023 году Кристи Тарлингтон раскрыла свое отношения к пластическим операциям. Тогда выяснилось, что модель предпочитает естественное старение.

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      Мария Винар
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