7 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня в России вспоминают о важности защиты людей во время природных катаклизмов. А во всем мире говорят о ценной возможности быть на связи даже на расстоянии благодаря телефону. Какие еще праздники выпадают на 7 марта, кто из известных людей сегодня празднует день рождения и на какие приметы обращали внимание наши предки — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День основания Общества спасения на водах (ОСВОД)

Этот профессиональный праздник отмечается в нашей стране ежегодно со времен правления Петра I. Добровольную массовую организацию, которая оказывала помощь пострадавшим после кораблекрушений, создали 3 июля 1871 года. А январе 1925 года ее преобразовали в официальное объединение.

Главные цели организации — снижение гибели людей на водах, обучение основным техникам плавания и помощь спасательным службам.

День прогуливания уроков

Этот праздник в нашей стране отмечается ежегодно 7 марта. Считается, что официальное разрешение на прогул уроков дает переосмыслить отношение к учебе.

День прогуливания отмечают и в других странах, но в разное время. Например, в Литве этот праздник приходится на 20 марта, в Польше — на 21 марта, а в Великобритании официально разрешено прогулять школу 1 февраля.

Фото: Unsplash

Праздники в мире

День рождения телефонного аппарата

7 марта 1876 года американский ученый Александр Белл представил миру телефонный аппарат. Это открытие дало возможность держать связь на расстоянии и стало толчком в технической области.

Спустя год Белл основал первую в мире телефонную компанию Bell Telephone Company.

День тюльпанов

С давних пор тюльпаны считали символом любви и радости. По легенде, в закрытом бутоне цветка находилось счастье, но никто никогда не мог до него добраться. Однажды по лугу, на котором рос тюльпан, прогуливались женщина с ребенком. В один момент он вырвался из рук матери и, смеясь, побежал к цветку с закрытым бутоном. Тюльпан раскрылся.

Само название цветка произошло от персидского «toliban», что означает тюрбан. Бутон внешне сравнивают с восточным головным убором.

Фото: Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 7 марта

День учителя в Албании.

День книги в Вeликoбpитaнии и Ирландии.

Дeнь теплого одеяла.

Дeнь, кoгдa ты будешь уcлышaн в США.

День работников комплекса транспорта и связи в Туркмении.

Какой церковный праздник сегодня

Обретение мощей блаженной Матроны Московской

В 1881 году в Тульской губернии в бедной семье родилась слепая девочка. По преданию, она обладала даром исцеления от многих болезней, а также могла предсказывать будущее.

В 1999 году Русская православная церковь причислила Матрону Московскую к лику святых.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

День памяти священномученика Поликарпа, епископа Смирнского

Святой родился около 80-го года в Малой Азии и считался «отцом всех христиан». Во времена правления императора Марка Аврелия язычники потребовали его уничтожить, однако во время сожжения на костре пламя не коснулось святого.

Тогда воины нанесли ему рану мечом — кровь, что потекла из нее, потушила костер. Тело Поликарпа сожгли, но верные христиане собрали его останки и продолжили чтить память святителя.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 марта

На этот день приходится сразу несколько дней памяти:

преподобного Александра Константинопольского;

преподобного Поликарпа Брянского, игумена;

преподобного Назария, игумена Валаамского.

Приметы и традиции на 7 марта

Пошел снег — к поздней весне.

Греет солнце — год будет теплым.

Если покормить вернувшихся из теплых краев птиц, то дом будет в достатке.

Если убираться в доме в этот день, можно привлечь неприятности.

Кто родился 7 марта

Народный артист РСФСР родился в 1941 году в Москве в семье известных театральных деятелей. С ранних лет Миронов мечтал о карьере актера.

Известность Андрею Миронову принесла кинокартина режиссера Леонида Гайдая﻿ «Бриллиантовая рука»﻿. В ней он исполнил роль контрабандиста Геши Козодоева.

Фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

Русский и советский живописец родился 1878 году в Астрахани. В возрасте 18 лет поступил в Санкт-Петербургскую академию художеств.

Несмотря на способности в написании портрета, свое призвание Кустодиев нашел в живописи, в выражении русской жизни и души.

Кто еще родился 7 марта