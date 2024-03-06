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15:12, 6 марта 2024Россия

Армия России улучшила положение на одном участке линии контакта в зоне СВО

Российские войска улучшили положение на южнодонецком направлении в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России улучшила положение на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны.

По данным военного ведомства, на указанном участке линии контакта с противником за минувшие сутки удалось нанести огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Мирное и Угледар Донецкой народной республики.

Суточные потери ВСУ за южнодонецком участке линии соприкосновения составили 210 человек, а также два танка, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и склад боеприпасов.

6 марта Минобороны сообщило о проигранной американским танком Abrams танковой дуэли с российским Т-72 Б3. Это стало первым за время проведения СВО уничтожением Abrams огнем другого танка. По данным Минобороны, американская боевая машина была уничтожена на авдеевском направлении с одного выстрела.

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      Алан Босиков
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