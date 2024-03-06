Отец 12-летней школьницы опоил и потрогал ее одноклассниц

В США 57-летний мужчина опоил подруг 12-летней дочери и потрогал их на кровати

В США арестовали мужчину, который опоил депрессантом одноклассниц своей 12-летней дочери. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел ночью 26 августа 2023 года в округе Клакамас штата Орегон. Школьные подруги девочки пришли к ней в гости с ночевкой. Поздно ночью мать одной из них получила текстовое сообщение следующего содержания: «Мама, пожалуйста, забери меня, скажи, что дома что-то случилось. Я не чувствую себя в безопасности. Я не могу ответить, поэтому, пожалуйста, приезжай и забери меня. Пожалуйста, возьми трубку. Пожалуйста!» Вскоре за девочкой приехали родные и сообщили о случившемся родителям второй.

Позже подруги рассказали, что сначала они смотрели фильмы и «делали процедуры по уходу за лицом». Потом отец устроившей ночевку школьницы, 57-летний Майкл Мейден, приготовил смузи из манго, посыпал его неким белым порошком и настоял, чтобы девочки выпили его. Как выяснилось позже, в напитке было вещество из группы бензодиазепинов, которые используются в качестве снотворного и успокоительного. Когда школьницы легли спать в подвале дома, мужчина спустился к ним и поднес палец к лицу одной из них, проверяя ее дыхание. Потом он потрогал другую девочку за руку и «переместил ее на кровати».

При этом девочки притворялись спящими от страха. «Я как бы сплю, а ее отец приходит, и я обнимаю [одну из девочек], потому что ей было страшно. А он продолжал отодвигать нас друг от друга и все время проверял, не проснулись ли мы», — рассказала одна из пострадавших.

При этом Мейден не препятствовал родным школьниц, когда они приехали забрать их. Они отметили, что мужчина, судя по всему, находился под воздействием алкоголя или иных веществ. Когда девочек допрашивали на следующий день, полицейские заметили, что одна из них была заторможенной и перемещалась с трудом.

После длительного расследования суд вынес решение обвинить Мейдена «в многочисленных уголовных преступлениях, связанных с событиями 26 августа». В среду 28 февраля мужчина добровольно сдался правоохранителям. Ему установлен залог в размере 50 тысяч долларов. Полиция пока отказывается обсуждать возможные мотивы его поступка.

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