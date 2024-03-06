Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 6 марта 2024Мир

Байден объяснил нежелание беседовать с журналистами

Байден отказался отвечать на вопросы журналистов, чтобы не попасть в беду

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Президент США Джо Байден не отказался ответить на вопросы журналистов после своего выступления в Белом доме из-за страха попасть в беду, сообщает New York Post.

«У меня много вопросов [от журналистов]. Мне лучше не начинать [отвечать на вопросы]. Я попаду в беду», — заявил президент США, объяснив свое нежелание беседовать с журналистами.

Издание сообщает, что следующая попытка журналистов задать вопрос была проигнорирована Байденом.

В начале февраля спецпрокурор Роберт Хер опубликовал результат расследования дела о ненадлежащем хранении секретных документов действующим президентом США. В качестве причины он назвал проблемы с памятью у Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Молдавия приостановила действие договора о вооруженных силах в Европе. Россия вышла из него в прошлом году

      70-летний врач стала манекенщицей на Неделе моды в Париже

      Журналистка Гордеева объявила о возобновлении своего YouTube-проекта

      Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

      Мужчина случайно встретил двойника с таким же именем и интересами

      Байден объяснил нежелание беседовать с журналистами

      Анонсирован еще один спин-офф по вселенной «Теории большого взрыва»

      В Армении назвали способ решить проблемы с ОДКБ

      Армения запросила вывод российских пограничников из аэропорта Еревана

      Паралимпийский комитет России заявил о пропуске церемонии открытия Игр-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше