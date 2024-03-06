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22:46, 6 марта 2024Экономика

Белый дом захотел выделить сотни миллионов долларов Украине

Bloomberg: Белый дом планирует выделить немедленную помощь Украине в $200 млн

Фото: Unsplash

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов, выделенных на нужды армии США, для оказания немедленной помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия и другого оборудования, так как Киев испытывает нехватку артиллерии. Агентство уточнило, что Вооруженные силы России в последние недели добились небольших территориальных успехов.

Ранее стало известно, что объем невоенной помощи Украине от Запада за 2023 год уменьшился в полтора раза по сравнению с показателями 2022 года.

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      Юлия Мискевич
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