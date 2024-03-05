Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:05, 5 марта 2024Бывший СССР

Невоенная помощь Украине от Запада за год уменьшилась в полтора раза

ТАСС: объем невоенной помощи Украине от Запада за год уменьшился в полтора раза

Фото: Andriy Andriyenko / Globallookpress.com

Объем невоенной помощи Украине от Запада за 2023 год уменьшился в полтора раза по сравнению с показателями 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ООН и правительств стран-доноров.

Так, по данным агентства, в 2022 году Киев получил от Запада помощи на 102,2 миллиарда долларов, в то время как в 2023 году этот показатель составил лишь 68,6 миллиарда. Также зафиксировано снижение объема военной помощи с 48,5 миллиарда долларов до 41,4 миллиарда.

При этом крупнейшим донором для Украины в 2023 году стали США, предоставившие 44,6 миллиарда долларов. В то же время лидировавший годом ранее Европейский союз снизил объем поддержки в 18 раз — с 43,2 миллиарда долларов в 2022 году до 2,4 миллиарда в 2023 году.

В то же время Япония увеличила предоставляемую Украине помощь до 10,9 миллиарда долларов, став второй страной по объему поддержки Киева после США. Однако эти средства направлялись только на гуманитарные цели. Также размер помощи Украине увеличила Германия — с 5,7 миллиарда долларов до 6,3 миллиарда.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил исчезновение денежной помощи Украине, направленной из ЕС. Он напомнил, что 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза бесследно исчезли.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      Верховная Рада отменила все заседания на неделе

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      В Азербайджане раскрыли судьбу заблудившегося армянского военного

      Российская экспедиция нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Россиянам предрекли сокращение рабочего времени

      Госдолг Китая рекордно вырос

      Офис Зеленского и Белый дом обсудили ситуацию на фронте

      В Минобороны России рассказали о досрочном голосовании в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше