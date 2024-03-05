Невоенная помощь Украине от Запада за год уменьшилась в полтора раза

ТАСС: объем невоенной помощи Украине от Запада за год уменьшился в полтора раза

Объем невоенной помощи Украине от Запада за 2023 год уменьшился в полтора раза по сравнению с показателями 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ООН и правительств стран-доноров.

Так, по данным агентства, в 2022 году Киев получил от Запада помощи на 102,2 миллиарда долларов, в то время как в 2023 году этот показатель составил лишь 68,6 миллиарда. Также зафиксировано снижение объема военной помощи с 48,5 миллиарда долларов до 41,4 миллиарда.

При этом крупнейшим донором для Украины в 2023 году стали США, предоставившие 44,6 миллиарда долларов. В то же время лидировавший годом ранее Европейский союз снизил объем поддержки в 18 раз — с 43,2 миллиарда долларов в 2022 году до 2,4 миллиарда в 2023 году.

В то же время Япония увеличила предоставляемую Украине помощь до 10,9 миллиарда долларов, став второй страной по объему поддержки Киева после США. Однако эти средства направлялись только на гуманитарные цели. Также размер помощи Украине увеличила Германия — с 5,7 миллиарда долларов до 6,3 миллиарда.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил исчезновение денежной помощи Украине, направленной из ЕС. Он напомнил, что 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза бесследно исчезли.