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13:22, 6 марта 2024Силовые структуры

Российские военные отобрали у полицейских оружие и попали под следствие

В Бердянске военные разоружили полицейских, возбуждено дело

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Бердянске следователи возбудили уголовное дело против военных, которые разоружили двоих полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает Baza.

4 марта в районе улицы Толстого двое сотрудников полиции находились на дежурстве в патрульной машине. Рядом остановился автомобиль, из которого вышли вооруженные мужчины в форме и масках. Они блокировали полицейскую машину и потребовали, чтобы патрульные вышли, сдали оружие и легли на землю.

Через несколько минут подъехал автомобиль Hammer, водитель которого приказал военным вернуть полицейским оружие. После чего военнослужащие уехали. Правоохранители сообщили коллегам о неизвестных. Следователи выяснили, что к произволу причастны пятеро бойцов стрелковой роты, а остановил их командир. Военных нашли и задержали.

Сейчас выясняется их мотив.

5 марта сообщалось, что в городе Гаврилов-Ям Ярославской области ранее судимый местный житель напал с ножом на сотрудника полиции. Инцидент произошел в квартире подозреваемого. Уголовник в состоянии алкогольного опьянения беспричинно напал на участкового уполномоченного полиции и нанес ему ножевой удар в шею. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ.

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      Любовь Ширижик
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