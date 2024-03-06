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13:30, 6 марта 2024Мир

Британские военные заявили о новой атаке хуситов на судно

UKMTO сообщило об атаке хуситов на судно в 54 морских милях от Адена в Йемене

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) королевства заявило об атаке хуситов на судно в 54 морских милях к юго-западу от порта Аден в Йемене. Об этом сообщается на сайте управления.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 54 морских милях к юго-западу от Адена, Йемен. Власти ведут расследование», — говорится в заявлении. Отмечается, что информация об инциденте поступила от третьей стороны.

Ранее йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило об ударе по двум эсминцам ВМС США в Красном море. Военный представитель мятежников Яхья Сариа уточнил, что объекты были атакованы с помощью противокорабельных ракет и беспилотников.

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      Семен Александров
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