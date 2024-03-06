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10:27, 6 марта 2024Силовые структуры

Бывшего российского курсанта осудили за госизмену. Что известно о деле?

Экс-курсанта Бояршинова осудили за госизмену в форме шпионажа на 12 лет
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего курсанта командного училища Владислава Бояршинова за госизмену. Его обвинили в шпионаже — Бояршинов собирал разведданные, которые могли быть использованы против безопасности России.

Отмечается, что уголовное дело экс-курсанта поступило в суд в январе 2024 года. При вынесении приговора учитывались смягчающие обстоятельства: Бояршинов признал вину и раскаялся в содеянном. По этой же причине дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств. На момент оглашения приговора он был отчислен из училища по «нереабилитирующим основаниям».

Дело экс-курсанта рассматривали в закрытом режиме

Других подробностей уголовного дела не приводится. Кроме того, как сообщили в пресс-службе суда, дело было рассмотрено в закрытом режиме, так как его материалы маркированы грифом «совершенно секретно».

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Telegram-канал «Осторожно, новости» ранее рассказал о полном тезке Бояршинова — уроженце Татарстана. Как пишет канал, молодому человеку 23 года, он учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, в статусе курсанта участвовал в параде Победы на Красной площади и Армейских международных играх в Белоруссии.

Также сообщается, что в 2022 году Бояршинов приезжал в родную школу в Рыбнослободском районе Татарстана, где рассказывал о военной службе, а также пожелал ученикам быть патриотами.

Ранее за госизмену приговорили российского офицера

В госизмене ранее был обвинен офицер штаба одной из воинских частей в Воронежской области Эльнар Камалов. Его приговорили к 12,5 года строгого режима.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Камалов был завербован Главным управлением разведки Украины и передавал ему информацию. За это он получал от украинских спецслужб зарплату. Во время рассмотрения дела Камалов предлагал «искупить вину участием в СВО».

Помимо приговора, военный также был лишен воинского звания.

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      Анастасия Яланская
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