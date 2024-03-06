Байден возмутился из-за недоедающего печенья Коржика из «Улицы Сезам»

Байден пожалел Коржика из «Улицы Сезам», недоедающего печенья из-за шринкфляции

Президент США Джо Байден возмутился, что персонаж детской телевизионной передачи «Улица Сезам» Коржик недоедает печенья из-за шринкфляции. Об этом сообщает NBC News.

По его словам, это он был ошеломлен, когда узнал об этом. «Многие корпорации повышают свои цены, увеличивают прибыль, взимая с людей все больше и больше за все меньшие и меньшие порции», — отметил американский лидер. По мнению производителей, заявил Байден, не все покупатели замечают уменьшение размера порций. «Я вам скажу, кто заметил: Коржик. Он указал, что его печенья становятся меньше за те же деньги», — заявил он.

О том, что порция печенья стала меньше, персонаж передачи пожаловался в соцсети X.

Ранее фермеры из США предупредили о грядущем продовольственном кризисе в стране. Предприниматели заявили, что инфляция и забота об экологии привели к уменьшению поголовья скота, а в некоторых случаях к потере права выкупа или полному закрытию ферм.