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06:13, 6 марта 2024Интернет и СМИ

Девушка получила странное письмо от неизвестного отправителя и обеспокоилась

Фото: Anne Nygard / Unsplash

Пользовательница Reddit рассказала, что получила письмо со странным содержанием от неизвестного отправителя. Автор публикации призналась, что послание ее обеспокоило.

Девушка опубликовала фото письма. «Если мы будем вместе до самой смерти, это тоже пройдет. Люби так, как будто завтра не настанет. Смейся как ребенок. В стрессе нет никакого смысла», — гласит послание, написанное маркером на тетрадном листе. В качестве отправителя на конверте указано «Будущее», а место отправки — штат Огайо в США.

Рассказчица отметила, что не знает никого в штате Огайо. «Это попросту странно. (...) Я более чем озадачена», — добавила она.

«Учитывая то, что письмо из будущего, оно абсолютно бесполезное. Никаких тебе выигрышных лотерейных билетов, предупреждений или же советов, какие акции купить», «Мне грустно от того, что наше будущее в Огайо», — пошутили некоторые комментаторы. Другие предположили, что автор письма — душевнобольный человек.

Ранее парень рассказал на Reddit, что сделал возлюбленной предложение руки и сердца и узнал, что она на протяжении четырех лет обманывала его. Автор поста заявил, что это открытие сильно его смутило.

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      Олег Давыдов
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