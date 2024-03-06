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12:21, 6 марта 2024Силовые структуры

Двое военнослужащих ВСУ получили пожизненные сроки за расстрел жителей Мариуполя

Суд в ДНР приговорил к пожизненному сроку двоих солдат ВСУ за расстрел людей

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению двоих военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), застреливших пятерых жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

24-летний Александр Печарский и 48-летний Сергей Георгиу признаны виновными в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

По данным суда, в период с марта по апрель 2022 года на боевой позиции на проспекте Карпова украинские военные по преступному приказу командования расстреляли из автоматов семерых жителей. В результате пятеро человек погибли, а двоим пострадавшим удалось спастись.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике сотрудники ФСБ выявили двух украинских шпионов.

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      Анна Габай
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