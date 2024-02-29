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09:37, 29 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ поймала двух украинских шпионов в ЛНР

ФСБ выявила в ЛНР двух украинских шпионов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Луганской народной республике сотрудники ФСБ выявили двух украинских шпионов. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Задержанные являются местными жителями. Они собирали и передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) информацию о перемещениях и местоположении российских войск. Их интересовали данные о дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России, участвующие в специальной военной операции (СВО). Переданные ими сведения использовались против безопасности России.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

28 февраля сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя арестовал агента украинских спецслужб, который собирал сведения о подразделениях Росгвардии в зоне СВО. Он отправлен под стражу на два месяца.

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      Любовь Ширижик
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