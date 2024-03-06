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15:49, 6 марта 2024Силовые структуры

Экс-футболиста и блогера Савина объявили в международный розыск

Блогера Евгения Савина объявили в международный розыск

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший профессиональный футболист Евгений Савин, наиболее известный как блогер КраСава, объявлен в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»).

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск экс-футболиста по ходатайству следователя. Известно, что он стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Российской армии после интервью журналистке Ксении Собчак.

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      Олеся Мицкевич
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