Экс-футболиста и блогера Савина объявили в международный розыск

Блогера Евгения Савина объявили в международный розыск

Бывший профессиональный футболист Евгений Савин, наиболее известный как блогер КраСава, объявлен в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России»).

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал объявленного в розыск экс-футболиста по ходатайству следователя. Известно, что он стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Российской армии после интервью журналистке Ксении Собчак.

