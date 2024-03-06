В России суд заочно арестовал экс-футболиста и блогера Савина по уголовному делу

Суд в Москве заочно арестовал блогера Савина по делу о дискредитации ВС России

Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего профессионального футболиста Евгения Савина, наиболее известного как блогер КраСава, по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Савин объявлен в международный розыск.

Экс-футболист обвиняется по части 1 статьи 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») УК РФ. О его аресте ходатайствовал следователь Главного следственного управления МВД России.

Ранее МВД объявило блогера в розыск.