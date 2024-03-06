ФСБ раскрыла схему по незаконной помощи 1000 мигрантов

В Тюменской области ФСБ пресекла схему по незаконной помощи 1000 мигрантов

В Тюменской области ФСБ пресекла схему по незаконной помощи тысячи мигрантам. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемые за деньги незаконно помогали иностранцам сдать экзамен на знание русского языка. В результате более тысячи выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили сертификаты, на основании которых незаконно оформили разрешение на временное проживание, вид на жительство, гражданство России или патенты.

Ранее в Перми полиция задержала предполагаемого организатора незаконной миграции.