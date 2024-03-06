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21:05, 6 марта 2024Экономика

Газ в Европе подешевел

Стоимость газа на лондонской бирже ICE опустилась на 4 %
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Цены на газ на лондонской бирже ICE во время торгов в среду, 6 марта, опустились на четыре процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Топливо по индексу нидерландского газа TTF подешевело до 296,2 доллара за тысячу кубометров. Апрельские фьючерсы на минимуме опускались до отметки в 295,1 доллара, а на максимуме — поднимались до 321,6 доллара.

Годом ранее средняя стоимость газа составляли порядка 460 долларов. В январе 2024-го средний показатель опустился до уровня 340, а в феврале — 290 долларов.

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19 февраля цены на природный газ по индексу крупнейшего в Европе хаба упали ниже 270 долларов за тысячу кубометров, до рекордной отметки с 7 июня 2023 года. С начала зимы биржевые цены на газ снизились почти в два раза на фоне уверенного прохождения очередного отопительного сезона и стабильных поставок сжиженного природного газа (СПГ). Еще одной причиной снижения цен называют рекордно высокие запасы в европейских газовых хранилищах. По последним данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), их заполненность составляет 65,43 процента.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз против продления соглашения Украины с Россией о транзите газа после 2024 года. По ее словам, страны изучат, как использовать украинскую инфраструктуру в дальнейшем. По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Киев также выступает против продления договора, но согласен предоставлять такую услугу для европейских партнеров.

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      Вячеслав Агапов
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