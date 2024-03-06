В Польше предсказали переход инициативы к России

Генерал Пацек: инициатива на Украине полностью перейдет к России в конце апреля

Польский генерал Богуслав Пацек предсказал, что в конце апреля — начале мая инициатива на поле боя полностью перейдет к вооруженным силам России. Его слова приводит RMF FM.

Он объяснил, что в это время погодные условия будут более благоприятными для наступления РФ. Пацек также признал, что оказываемой Западом помощи Украине недостаточно для противостояния с Россией.

Кроме того, генерал подчеркнул, что Россия имеет большое преимущество по всей линии фронта. При этом он отметил, что в настоящее время российская армия действует даже «не в полную силу».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться и ведут наступление в западном направлении.