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07:14, 6 марта 2024Мир

В Польше предсказали переход инициативы к России

Генерал Пацек: инициатива на Украине полностью перейдет к России в конце апреля

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Польский генерал Богуслав Пацек предсказал, что в конце апреля — начале мая инициатива на поле боя полностью перейдет к вооруженным силам России. Его слова приводит RMF FM.

Он объяснил, что в это время погодные условия будут более благоприятными для наступления РФ. Пацек также признал, что оказываемой Западом помощи Украине недостаточно для противостояния с Россией.

Кроме того, генерал подчеркнул, что Россия имеет большое преимущество по всей линии фронта. При этом он отметил, что в настоящее время российская армия действует даже «не в полную силу».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ после взятия Авдеевки не дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) закрепиться и ведут наступление в западном направлении.

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      Марина Совина
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