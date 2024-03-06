Известный ведущий оговорился в прямом эфире и рассмешил пользователей сети

Известный телеведущий, сотрудник телеканала CNN Джейк Тэппер оговорился в прямом эфире новостной программы, общаясь с постоянным представителем США при ООН Никки Хейли, и рассмешил пользователей сети. Этот фрагмент передачи опубликовали в соцсети X (бывшая Twitter).

Телеведущий обсуждал c Хейли ее конкурента на президентских выборах в США, республиканца Дональда Трампа. Тэппер предположил, что принятое в декабре 2023 года решение суда Колорадо не допускать политика до выборов можно объяснить неприязнью к нему.

Как уточнил журналист, неприязнь связана с тем, что в 2021 году Трамп участвовал в штурме Капитолия. При этом телеведущий перепутал слово insurrection (в переводе с английского — «мятеж») со словом erection (в переводе с английского — «эрекция»). «Они (представители суда — прим. «Ленты ру») напомнили, что он участвовал в эрекции... Простите, в мятеже», — произнес Тэппер в эфире.

Многие пользователи сочли оговорку ведущего смешной. «Кажется, Тэпперу понравилась Хейли», «Трамп, как и большинство мужчин, рад поучаствовать в эрекции», «Наконец-то он сказал правду», — поиронизировали они.

Ранее подобную ошибку совершила член Палаты представителей США Прамила Джаяпал. Говоря о негативных поступках Трампа, она заявила, что экс-президент США «спровоцировал эрекцию».