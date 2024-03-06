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19:31, 6 марта 2024Мир

Канцлер Австрии допустил повреждение газопровода через Украину

Канцлер Австрии Нехаммер допустил повреждение газопровода через Украину

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил повреждение газопровода через Украину, по которому Вена получает российский газ. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас была цель в последние годы — побеспокоиться, чтобы у страны были альтернативы на случай, если российский газ действительно больше не будет поступать. Это зависит не только от вопроса транзита. Это также зона военных действий, то есть в любое время трубопровод могут повредить», — отметил политик.

В частности, Нехаммер предположил, что газопровод может быть поврежден посредством террористического акта или намеренного удара по объекту. Он также добавил, что, стремясь диверсифицировать поставки, Вена стала импортировать сжиженный газ из Норвегии.

23 января сообщалось о масштабных повреждениях газопровода в Харькове. Данный урон стал самым массовым с начала зимы.

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      Максим Габриелян
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