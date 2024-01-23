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15:53, 23 января 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о масштабных повреждениях газопровода в Харькове

Газопровод в Харькове получил самые масштабные повреждения с начала зимы
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Sergey Bolvinov / Head of the Investigative Department of the State Police in the Kharkiv region / Reuters

Газопровод в Харькове получил самые масштабные повреждения с начала зимы после российских ударов. Об этом сообщила украинская государственная компания «Нафтогаз Украины» в своем Telegram-канале.

«Утром, 23 января, попали в газопровод среднего давления на территории Харькова. В течение этой зимы аналогичных по масштабу попаданий по газораспределительной сфере в городе не было», — говорится в сообщении.

Кроме того, в госкомпании заявили, что возгорание на объекте было устранено, а аварийно-диспетчерские бригады уже приступили к ликвидации аварии. Работы по восстановлению подачи газа жителям города продолжаются.

Ранее стало известно, что российские удары повредили расположение иностранных наемников Вооруженных сил Украины в Харькове. Гражданами какой страны являлись военнослужащие, остается неизвестным.

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      Александр Курбатов
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