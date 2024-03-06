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05:01, 7 марта 2024Среда обитания

От бывшего пентхауса звезды «Человека-паука» решили избавиться

NYP: бывший пентхаус актрисы Кирстен Данст выставлен на продажу за $6,95 млн

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бывший пентхаус американской актрисы Кирстен Данст выставлен на продажу. Нью-йоркскую квартиру, в которой прежде проживала звезда «Человека-паука», оценили в 6,95 миллиона долларов (633,6 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Данст приобрела просторную квартиру на окраине Сохо в 2007 году за 3 миллиона долларов, чтобы передохнуть от голливудских трудовых будней. Однако спустя всего 7 лет киноактриса решила от нее избавиться. На поиски покупателя ушло четыре года — сделка обошлась в 4,4 миллиона долларов.

Пентхаус с двумя спальнями располагается на восьмом этаже. Лифтовые двери открываются прямо в гостиную с арочными окнами. Интерьер выполнен в стиле лофт с кирпичными стенами и высокими бетонными потолками. Кухня, напротив, отделана вагонкой. Главная спальня снабжена двумя гардеробными комнатами. Вторую спальню нынешние владельцы переоборудовали в библиотеку.

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1 мая 2021

Дом 533 по улице Канал-стрит годами привлекал творческую богему. В конце 70-х здание служило обителью нью-йоркских художников — в частности, здесь состоялась знаковая вечеринка Canal Zone Party, на которой свои работы представил неоэкспрессионист Жан-Мишель Баския. В этом же доме проживал вокалист группы R.E.M. Майкл Стайп и создатель «Умницы Уилла Хантинга» Гас Ван Сент. Местный дюплекс делили бывшие зятья, актеры Кейси Аффлек и Хоакин Феникс.

Карьера Кирстен Данст началась в 12 лет с экранизации романа «Интервью с вампиром». О продаже дома его автора — Энн Райс стало известно в марте 2022 года. За особняк писательницы в Новом Орлеане попросили 4 миллиона долларов. На 813 квадратных метров разместились пять спален и столько же ванных комнат, гостиная с камином, кухня, столовая и просторная гардеробная.

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      Виктория Клабукова
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