Китайский автоконцерн запустил производство двигателей в России

Китайский автоконцерн Great Wall начал производить двигатели в Тульской области

Китайский автоконцерн Great Wall Motor, выпускающий в России машины под маркой Haval, начал 6 марта производство автодвигателей в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области, сообщает «Интерфакс».

По данным местных властей, завод для изготовления двигателей внутреннего сгорания объемом 1,5 и 2 литра запущен на площади более 10 тысяч квадратных метров. Ожидается, что двигатели с предприятия будут устанавливать на 90 процентов авто, выпускаемых для рынка РФ.

Российский завод Haval начал работу в июне 2019 года, став первым для китайского бренда зарубежным предприятием с полным циклом производства. Сейчас на нем выпускают кроссоверы F7 и F7x, Dargo и Jolion, рамный внедорожник H9. При планируемой производственной мощности в 150 тысяч машин в год в 2023-м было выпущено около 99 тысяч автомобилей, указывает агентство.

Ранее стало известно, что внедорожник Oting Paladin китайской Sinomach Automobile при продажах на российском рынке будет называться «Паладин». Автопроизводитель отметил, что Россия стала для него первым экспортным рынком, поэтому было решено подойти к выходу на него по-особенному.

