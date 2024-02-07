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16:13, 7 февраля 2024Экономика

Китайский автомобиль переименовали для продаж в России

Китайская Sinomach перевела название модели автомобиля Oting Paladin на русский

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Внедорожник Oting Paladin китайского автопроизводителя Sinomach Automobile при продажах на российском рынке будет называться «Паладин» с написанием на кириллице. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Продажи модели начнутся в феврале. Представитель Sinomach рассказал, что такой шаг «направлен на укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в честь 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем».

В свою очередь Цзи Цзыюань, глава филиала «Гиперион лизинг», подразделения Sinomach, объяснил, что для его компании Россия стала первым экспортным рынком. Поэтому производитель решил по-особенному подойти к выходу на него. В течение года на рынок выведут еще две модели под брендом Oting, но станут ли переводить их названия, не уточняется.

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«Паладин» создан на платформе Nissan Terra в рамках соглашения с Zhengzhou Nissan сроком на 5 лет. У автомобиля двухлитровый турбомотор Mitsubishi 4K31 (228 лошадиных сил) и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач ZF.

Ранее Главное таможенное управление Китая сообщило, что в 2023 году экспорт китайских автомобилей в Россию увеличился на 258 процентов, до до 22,52 миллиарда долларов в денежном выражении. При этом в текущем году китайцы хотят продать в России 1,2 миллиона легковых автомобилей, хотя эксперты называют такое количество нереальным из-за ограниченности рынка.

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      Платон Щукин
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