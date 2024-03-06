Курс египетской валюты рухнул после решения ЦБ страны

Курс египетской валюты упал до рекордно низкого уровня в 50,3 фунта за доллар

Курс египетской валюты обрушился после того, как Центральный банк страны объявил о том, что теперь будет устанавливать его по итогам свободных рыночных торгов. Стоимость доллара выросла 6 марта сразу на 63 процента — с 30,85 до 50,3 египетского фунта, сообщает Reuters.

Центробанк Египта принял соответствующее решение на внеплановом заседании после нескольких месяцев попыток удержать курс фунта на прежнем уровне. Также ЦБ заявил о повышении ставки по кредитам овернайт до 28,25 процента и ставки по депозитам овернайт до 27,25 процента, принятых для ускорения ужесточения денежно-кредитной политики и борьбы с высокой инфляцией.

Повышение регулятором ставок на 600 базисных пунктов объяснили в том числе рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ), ключевым требованием которого является более гибкий обменный курс. По данным источников, на которые ссылается агентство, соглашение о расширении поддержки МВФ на 3 миллиарда долларов может быть подписано уже в течение нескольких часов.

Экономика страны страдает от хронической нехватки иностранной валюты. С начала 2022 года, когда ее дефицит усилился, фунт потерял около половины своей стоимости по отношению к доллару в результате серии поэтапных девальваций, говорится в материале. В том же году в Египте заявили о намерении отказаться от привязки национальной валюты к доллару и разработке для этих целей индекса египетского фунта.

