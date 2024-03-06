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12:18, 6 марта 2024Культура

Милош Бикович рассказал об отцовстве

Милош Бикович рассказал, что столкнулся с недосыпом после рождения сына

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Сербский и российский актер и продюсер Милош Бикович рассказал, как он справляется с ролью отца. О том, с какими проблемами столкнулся актер после рождения сына, пишет Telegram-канал «Звездач».

Актер сказал, что все матери достойны «низкого поклона». «Я до сих пор не знал, что такое недосып. А сейчас я это знаю. Я раньше думал, что я страдал, сейчас — нет. Мужчинам в этом плане проще, потому что они в первый год не несут такую часть этого груза. Роль отца начинается значительнее позже», — сказал Бикович.

В начале января Милош Бикович намекнул на пополнение в семье. Он сделал это при помощи рисунка на коже с изображением пары с маленьким ребенком, опубликованного в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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