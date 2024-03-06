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04:31, 6 марта 2024Ценности

Модель OnlyFans снялась в бюстгальтере с перьями

Деми Роуз

Деми Роуз. Кадр: @demirose

Британская манекенщица Деми Роуз снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans поделилась серией снимков с поездки в Бразилию. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала фигуру в бюстгальтере, украшенном перьями, и коричневой мини-юбке с низкой посадкой.

При этом знаменитость сделала макияж в нюдовых тонах, нанеся на губы сияющую помаду. Также она сделала легкие локоны и добавила к своей прическе розовый цветок.

В феврале британская экс-футболистка Мадлен Райт, решившая зарабатывать на платформе OnlyFans, показала откровенное видео. Бывшая спортсменка поделилась в соцсетях роликом, на котором запечатлела себя в ванной комнате. На размещенных кадрах девушка предстала в красном наряде, оформленном глубоким декольте.

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      Карина Черных
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