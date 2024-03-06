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19:03, 6 марта 2024Силовые структуры

Московская школьница перевела мошенникам сотни тысяч рублей ради валюты для игры

В Москве школьница отдала мошенникам 400 тысяч ради виртуальной валюты в игре

Фото: Anton Shuvalov / Unsplash

В Москве 12-летняя школьница отдала более 400 тысяч рублей мошенникам, которые обещали ей поменять деньги на виртуальную валюту. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 5 марта, пока мама подростка спала. По данным источника, мошенники написали школьнице в одном из мессенджеров, предложив ей помочь в приобретении валюты в онлайн-игре. Подростка убедили взять телефон мамы и выполнить инструкцию, после чего на женщину был оформлен кредит.

Когда на счет злоумышленников поступило 418 тысяч рублей, они дистанционно заблокировали банковские приложения на смартфоне россиянки. Женщина уже обратилась в полицию, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Махачкале у посетителя мечети украли четыре тысячи долларов и 200 тысяч рублей.

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      Илона Палей
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