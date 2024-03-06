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15:01, 6 марта 2024Силовые структуры

У российского фермера украли крупную сумму денег в мечети

В Махачкале у посетителя мечети украли 4 тысячи долларов и 200 тысяч рублей

Фото: Unsplash

В Дагестане неизвестный украл крупную сумму денег у посетителя мечети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, фермер из Волгограда приехал к отцу в Махачкалу. Вечером он пошел молиться и оставил куртку с конвертом на вешалке. В конверте лежали 4 тысячи долларов и 200 тысяч рублей. Когда россиянин выходил из мечети, он понял, что деньги пропали.

Полицейские сняли отпечатки пальцев с куртки, однако пока найти вора не удалось.

Ранее стало известно, что мошенники украли 1,5 тонны восьмимартовских цветов у крупнейшего российского дистрибьютора.

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      Екатерина Кашурникова
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