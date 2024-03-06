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У российского фермера украли крупную сумму денег в мечети
В Махачкале у посетителя мечети украли 4 тысячи долларов и 200 тысяч рублей
В Дагестане неизвестный украл крупную сумму денег у посетителя мечети. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным канала, фермер из Волгограда приехал к отцу в Махачкалу. Вечером он пошел молиться и оставил куртку с конвертом на вешалке. В конверте лежали 4 тысячи долларов и 200 тысяч рублей. Когда россиянин выходил из мечети, он понял, что деньги пропали.
Полицейские сняли отпечатки пальцев с куртки, однако пока найти вора не удалось.
Ранее стало известно, что мошенники украли 1,5 тонны восьмимартовских цветов у крупнейшего российского дистрибьютора.