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18:55, 4 марта 2024Силовые структуры

Мошенники украли 1,5 тонны цветов к 8 Марта

Цветочные трех российских городов остались без товара к 8 Марта из-за мошенников

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Мошенники украли 1,5 тонны восьмимартовских цветов у крупнейшего российского дистрибьютора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Цветы направлялись из Москвы в цветочные магазины Челябинска, Омска и Новосибирска. Однако в процессе погрузки злоумышленники подменили накладные, и вся партия уехала в Екатеринбург. Там преступники продали все цветы местному дилеру за 500 тысяч рублей, при том что реальная стоимость груза составляет 1,8 миллиона рублей.

Происшествие вскрылось, когда настоящие получатели так и не дождались своего заказа. Тогда обманутые цветочники написали дистрибьютору, а уже тот написал заявление в полицию. Правоохранители обнаружили украденный товар и арестовали его. Злоумышленников объявили в розыск.

Ранее из квартиры ученого, одного из создателей советского ядерного оружия Всеволода Чубукова украли дорогостоящую коллекцию сочинений русского писателя Александра Пушкина.

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      Анна Габай
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