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19:49, 13 января 2024Силовые структуры

Из квартиры советского ученого украли книги Пушкина стоимостью 650 тысяч рублей

Из квартиры советского ученого Чубукова украли дорогую коллекцию книг Пушкина

Фото: Unsplash

Из квартиры ученого, одного из создателей советского ядерного оружия Всеволода Чубукова украли дорогостоящую коллекцию сочинений русского писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как сообщает издание, всего у Чубукова пропало 25 книг, общая стоимость которых составляет около 650 тысяч рублей. Самый дорогой экземпляр, изданный при жизни Пушкина, оценивается в 370 тысяч.

Исчезновение коллекции заметила дочь ученого. Она подозревает в хищении ценностей возлюбленную отца, бывшую с ним до конца его жизни. Родные Чубукова написали заявление в полицию. Правоохранители организовали проверку.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули члена Совета Федерации Байира Путеева, украв у него 3 миллиона рублей. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и предложили ему переместить его денежные средства на якобы безопасный счет, так как, по словам похитителей, кто-то пытался их украсть.

Чубуков разрабатывал советское ядерного оружие. Кроме того, он участвовал в ликвидации последствий радиационной чрезвычайной ситуации, известной как Кыштымская авария. Она произошла в сентябре 1957 года.

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