На учеников петербургской школы обрушился «огненный дождь»

Mash: в кабинете петербургской школы вспыхнул пожар

На учеников школы в Невском районе Петербурга обрушился «огненный дождь». Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Пожар вспыхнул в гимназии №343, расположенной по адресу улица Крыленко, дом 33, корпус 2, литер Б. По словам учеников, возгорание началось после того, как в одном из кабинетов включили свет: под потолком начала плавиться и гореть лампа, а затем пожар перекинулся на парту с учениками. На записи, сделанной одним из очевидцев, покинувшие кабинет школьники наблюдают за тем, как огонь охватывает помещение, а к потолку поднимаются клубы едкого дыма.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал, однако у одного из учащихся пятого класса сгорели портфель, телефон, учебники и другие личные вещи. Помимо этого, огонь повредил часть линолеума в кабинете.

В феврале стало известно, что глава Республики Коми записал видеообращение на фоне горящей школы.

