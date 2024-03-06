Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:57, 6 марта 2024Среда обитания

На учеников петербургской школы обрушился «огненный дождь»

Mash: в кабинете петербургской школы вспыхнул пожар

На учеников школы в Невском районе Петербурга обрушился «огненный дождь». Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Пожар вспыхнул в гимназии №343, расположенной по адресу улица Крыленко, дом 33, корпус 2, литер Б. По словам учеников, возгорание началось после того, как в одном из кабинетов включили свет: под потолком начала плавиться и гореть лампа, а затем пожар перекинулся на парту с учениками. На записи, сделанной одним из очевидцев, покинувшие кабинет школьники наблюдают за тем, как огонь охватывает помещение, а к потолку поднимаются клубы едкого дыма.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал, однако у одного из учащихся пятого класса сгорели портфель, телефон, учебники и другие личные вещи. Помимо этого, огонь повредил часть линолеума в кабинете.

В феврале стало известно, что глава Республики Коми записал видеообращение на фоне горящей школы.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Стало известно о судьбе Филиппа Киркорова на российском ТВ

      Пассажир опоздал на рейс и потерял 73 тысячи рублей из-за ошибки авиакомпании

      Глава делегации в Вене обвинил Запад в расправе над российскими пленными

      Россиянам назвали стоимость отдыха в популярных курортных странах

      Известный российский ведущий развеял связанный с профессией миф

      Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск в России

      Осужденная за вымогательство журналистка Баязитова подготовила иск к ФСИН

      Украина собралась провести контрнаступление в 2024 году

      В Мексике протестующие выбили дверь президентского дворца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше