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09:50, 7 февраля 2024Россия

Глава российского региона записал видеообращение на фоне горящей школы

Глава Коми Уйба записал видеообращение на фоне горящей школы

Кадр: Telegram-канал Владимира Уйба

Глава Республики Коми Владимир Уйба записал видеообращение на фоне горящей школы. Ролик он опубликовал в Telegram.

На кадрах глава российского региона рассказывает о случившемся на фоне частично охваченного огнем здания. Также на записи видна работа участвующих в ликвидации ЧП пожарных.

Пожар в селе Грива произошел 6 февраля. Из здания школы, в которой шли занятия, были эвакуированы 44 человека, большинство из которых дети. Полностью ликвидировать пожар удалось только утром 7 февраля.

Ранее в одной из школ Екатеринбурга вспыхнул пожар. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 760 человек. Никто не пострадал.

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      Алан Босиков
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