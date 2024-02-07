Глава российского региона записал видеообращение на фоне горящей школы
Глава Коми Уйба записал видеообращение на фоне горящей школы
Глава Республики Коми Владимир Уйба записал видеообращение на фоне горящей школы. Ролик он опубликовал в Telegram.
На кадрах глава российского региона рассказывает о случившемся на фоне частично охваченного огнем здания. Также на записи видна работа участвующих в ликвидации ЧП пожарных.
Пожар в селе Грива произошел 6 февраля. Из здания школы, в которой шли занятия, были эвакуированы 44 человека, большинство из которых дети. Полностью ликвидировать пожар удалось только утром 7 февраля.
Ранее в одной из школ Екатеринбурга вспыхнул пожар. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 760 человек. Никто не пострадал.