В России из загоревшейся школы эвакуировали более 40 человек

В Коми загорелась школа, из здания эвакуировали 44 человека

В Республике Коми загорелась школа, из здания эвакуировали 44 человека. Об этом сообщило ГУ МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

«В селе Грива происходит горение на кровле школы. На место оперативно прибыли пожарные подразделения. По прибытию наблюдалось открытое горение части кровли здания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 44 эвакуированных 38 детей. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

По данным РИА Новости, учебное учреждение расположено в одноэтажном деревянном здании, которое построили в начале XX века.

Ранее стало известно, что в центре Москвы на Никольской улице загорелось здание рядом с Красной площадью. Помещение, где вспыхнуло пламя, находится на реконструкции. Уточняется, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров.