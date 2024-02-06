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12:30, 6 февраля 2024Россия

В центре Москвы загорелось здание рядом с Красной площадью

В центре Москвы на Никольской улице загорелось здание рядом с Красной площадью

Кадр: МЧС России / ТАСС

В центре Москвы на Никольской улице загорелось здание рядом с Красной площадью. Об этом сообщили РЕН ТВ в городских экстренных службах во вторник, 6 февраля.

По сведениям телеканала, помещение, где вспыхнуло пламя, находится на реконструкции. Собеседник уточнил, что площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Пожарные уже прибыли к месту происшествия. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Причины пожара и другие подробности произошедшего устанавливаются, выяснил РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что возгорание в торгово-развлекательном центре «Ривьера», расположенном в Даниловском районе на юге Москвы, удалось ликвидировать. В столичном управлении МЧС разъяснили, что там горели обшивка здания и электрический кабель.

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      Анна Щербакова
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