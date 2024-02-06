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10:53, 6 февраля 2024Россия

Пожар в одном из крупнейших торговых центров Москвы ликвидировали

Пожар в ТРЦ «Ривьера» на юге Москвы ликвидировали
СюжетПожар в Москве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Возгорание в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Ривьера», расположенном в Даниловском районе на юге Москвы, ликвидировали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе центра.

Там уточнили, что объект продолжает работать в прежнем режиме, жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Пожар произошел утром во вторник, 6 февраля. По данным МЧС России, горели обшивка здания и электрокабель. Огнеборцы устранили возгорание за полчаса с момента поступления сообщения.

«Ривьера» входит в топ-15 крупнейших торговых центров столицы по арендной площади — в этом ТЦ она составляет 100 тысяч квадратных метров. Общая площадь «Ривьеры» — 274 тысячи «квадратов».

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