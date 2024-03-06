Найденный российскими полицейскими наркотик в шашках такси попал на видео

На Кубани полиция задержала таксиста из Москвы за наркотики в шашечках

В станице Кущевской Краснодарского края сотрудники ДПС задержали водителя такси марки Sсоda Oktavia из Московской области, у которого в шашках был спрятан сверток с мефедроном, сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео осмотра машины.

На кадрах виден сотрудник ДПС, который снимает с крыши белого автомобиля фонарь с шашечками, а затем с помощью отвертки вскрывает его и изымает сверток с белым порошком. Также на кадрах показано, как во время обыска салона такси полицейские достают другие полиэтиленовые мешки с белым порошком.

Всего правоохранители обнаружили и изъяли около пяти граммов гашиша, а также несколько свертков с белым порошком общим весом четыре килограмма и весы. В отношении таксиста возбуждено уголовное дело.

Силовики установили, что наркотики задержанный покупал в интернете для последующего сбыта в Краснодаре путем закладок.

Ранее сообщалось, что в Москве инспекторы задержали мужчину, который перевозил в машине каршеринга почти полкилограмма мефедрона.

