Россиянин перевозил мефедрон в каршеринге и попался инспекторам

Суд арестовал москвича, перевозившего полкилограмма мефедрона в каршеринге

Столичные инспекторы задержали москвича, который перевозил в машине каршеринга почти полкилограмма мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, автомобиль с 55-летним ранее судимым мужчиной на Севастопольском проспекте остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Во время разговора с инспекторами водитель начал нервничать и признался в наличии у него наркотиков. При осмотре машины силовики обнаружили пакет с «синтетикой», а также пустые пачки из-под табачной продукции с названиями запрещенных веществ.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»). Суд арестовал фигуранта.

Ранее военнослужащий из Бурятии взял у друга наркотики и был оштрафован судом на 30 тысяч рублей.